Президент Украины Владимир Зеленский охвачен «афганским синдромом» после осознания того, что США бросят Киев аналогичным образом, как это было с Афганистаном, такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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