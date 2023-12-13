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Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский охвачен «афганским синдромом»

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский охвачен «афганским синдромом»

Президент Украины Владимир Зеленский охвачен «афганским синдромом» после осознания того, что США бросят Киев аналогичным образом, как это было с Афганистаном, такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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