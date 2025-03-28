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Крымская газета

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  • igor vinogradov
    а до этого какое питание было ??В России начался ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Что не эдут то хохло татарман. Отправить в на усраину пусть там тцк в окоп ждать перемоги.Ждун из Симферопо...
  • Eduard
    Бред сумасшедшего конечно!Это перебор: эксп...

Какой сегодня день: 29 марта

Какой сегодня день: 29 марта

29 марта в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы.  Эта дата профессиональный праздник военных юристов – офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов страны.

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