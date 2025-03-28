Какой сегодня день: 29 марта

29 марта в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы. Эта дата профессиональный праздник военных юристов – офицеров с юридическим образованием, занимающих должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции; немало военных юристов и среди профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов страны.