Молдова и Франция будут сотрудничать в продвижении гастрономии

Молдова и Франция намерены сотрудничать в развитии и продвижении гастрономии. В частности, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере гастрономии обсудили посол Молдовы во Франции Корина Кэлугэру и посол по гастрономии и личный представитель президента Французской Республики по гастрономии и продовольствию Гийом Гомес.