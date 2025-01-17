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Лыжи. Кубок мира. Жув, Шанава, Шаппа, Валнес, Эвен Нортуг, Ангер пробегут в квалификации спринта классическим стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап Ле Рус, Франция Мужчины Спринт, классический стиль  Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финалов – 16:45 по московскому времени.

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