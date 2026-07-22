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Ивановские новости

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Ивановцам стали доступны заявки «до отмены» в приложении ВТБ Мои Инвестиции

Ивановцам стали доступны заявки «до отмены» в приложении ВТБ Мои Инвестиции

Теперь заявки можно выставлять круглосуточно, они будут активны до исполнения или отмены до 90 дней. Это позволит инвесторам заранее зафиксировать цену и защититься от ценовых разрывов после важных новостей.

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