Дочь Максима Виторгана получила от отца две квартиры в Москве, а в Тель-Авиве выгуливала чужих собак

Две московские квартиры Максима Виторгана теперь записаны на его старшую дочь Полину. Ей 30 лет, и именно она стала владелицей однокомнатной квартиры площадью 47 квадратных метров в Большом Власьевском переулке и двухкомнатной на 62 «квадрата» на Краснопресненской набережной.