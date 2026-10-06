Дочь Максима Виторгана получила от отца две квартиры в Москве, а в Тель-Авиве выгуливала чужих собак

Две московские квартиры Максима Виторгана теперь записаны на его старшую дочь Полину. Ей 30 лет, и именно она стала владелицей однокомнатной квартиры площадью 47 квадратных метров в Большом Власьевском переулке и двухкомнатной на 62 «квадрата» на Краснопресненской набережной.
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