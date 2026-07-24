Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда В России назревает социальный взрыв, эпицентром которого стали не только миграционные потоки, но и вопрос распределения государственных средств.
"Мы здесь хозяева": новые "русские" требуют свою долю от бюджета. Посыпались массовые угрозы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Я не в восторге от понаехавших, но авторка похоже выдала нагора с перепою. "В России назревает социальный взрыв, эпицентром которого стали миграционные потоки...Требуют часть бюджета!" Что ты несёшь? Кто требует? В соцсетях? Какой взрыв, какие потоки?! Наоборот усилиями властей и законодателей эти потоки снизились, огромное количество мигрантов отчалили на свои исторические места, вводятся новые, более жесткие требования к приезжающим, во многих регионах России им запрещены определённые виды деятельности. Я уверен в одном, вопросами мигрантов должно заниматься государство, а не мутные каналы и писаки, разгоняющие панику и межнациональную вражду.
Ответить
1 м.
Валентина Литвяк
И немедленная кастрация.
Ответить
1 м.
Анатолий Рябенко
Горбатого могила исправит. По законам шариата их надо просто убить и трупы бросить зверям.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии