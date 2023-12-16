07.12.2023 с целью воспитания высокой гражданской позиции у обучающихся в колледже проведен урок мужества ´Афганистан - горькая память´ с участием председателя городской общественной организации Первомайского района г.
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