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Кубок мира по регби-2023. Тонга сыграет с Шотландией, Уэльс против Австралии

24 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби-2023. Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Ницца, Франция Группа B Шотландия – Тонга – 18.

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