Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Такие объекты до сих пор используются в коммунальном хозяйстве столицы в их первоначальном функционале Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём telegram-канале о столичных памятниках архитектуры и объектах городского хозяйства, ставших культурным достоянием.