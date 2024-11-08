Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Такие объекты до сих пор используются в коммунальном хозяйстве столицы в их первоначальном функционале Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём telegram-канале о столичных памятниках архитектуры и объектах городского хозяйства, ставших культурным достоянием.
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