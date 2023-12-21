Автоюрист Радько: при падении наледи на машину положено несколько видов выплат

Если на автомобиль с крыши здания падает наледь, сосульки, то водитель может рассчитывать не только на компенсацию материального и морального ущерба, но и на дополнительные выплаты, положенные по закону о защите прав потребителей.
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