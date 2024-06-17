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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Школьник из СЗАО представит Россию на Всемирном конкурсе в Китае

Школьник из СЗАО представит Россию на Всемирном конкурсе в Китае

Выпускник 4-го класса школы №1517 в Хорошёво-Мнёвниках Иван Ковалевич занял 1-е место на прошедшем в Новосибирске Всероссийском отборочном туре IV Всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников.

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