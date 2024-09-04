Игорь Кобзев в Монголии принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию победы на Халхин-Голе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 сентября принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
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