Foreign Affairs публикует спойлер внешней политики Трампа – «возвращение мира через силу»

Авторитетное западное издание Foreign Affairs в своем июньско-июльском выпуске публикует программную статью бывщего советника Дональда Трампа по нацбезопасности в 2019-2021 годах Роберта О’Брайена с красноречивым названием «Возвращение мира через силу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии