Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19

Более 40% жилетей России не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый Rambler&Co Каждый десятый готов сделать вакцинацию или ревакцинацию.