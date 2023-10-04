Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19

Более 40% жилетей России не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый Rambler&Co Каждый десятый готов сделать вакцинацию или ревакцинацию.
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