Минтранс начал разрабатывать специальный купол для герметичности затонувших танкеров

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Министерство транспорта России разрабатывает проектную документацию по производству и установке коффердамов – специальных герметичных устройств, которые обеспечат безопасную откачку мазута из фрагментов затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
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