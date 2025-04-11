Минтранс начал разрабатывать специальный купол для герметичности затонувших танкеров

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Министерство транспорта России разрабатывает проектную документацию по производству и установке коффердамов – специальных герметичных устройств, которые обеспечат безопасную откачку мазута из фрагментов затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».