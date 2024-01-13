Конгрессмен Моултон призвал Байдена уволить шефа Пентагона

Член палаты представителей Демократической партии Сет Моултон выступил с заявлением о том, что на месте действующего президента страны Джо Байдена он быстро принял бы решение об увольнении главы Министерства обороны США Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации.
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