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Конгрессмен Моултон призвал Байдена уволить шефа Пентагона

Конгрессмен Моултон призвал Байдена уволить шефа Пентагона

Член палаты представителей Демократической партии Сет Моултон выступил с заявлением о том, что на месте действующего президента страны Джо Байдена он быстро принял бы решение об увольнении главы Министерства обороны США Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Кто такие афро-американцы мы уже знаем,а кто такие афро-русские?Ллойд,а может ты объявишь войну клопам своей постели в больнице.
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