НЛО над ядерными ракетами США: загадочное явление вызывает беспокойство Юлия ЧинковаВ сентябре в Конгрессе США ожидаются очередные открытые слушания по вопросам, связанным с неопознанными летающими объектами (НЛО).
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