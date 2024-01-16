Дональд Трамп начал с победы, но противники не сдаются. Комментарий Георгия Бовта

Дональд Трамп одержал победу на кокусах республиканцев в штате Айова. На роль кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре также есть шансы у губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.
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