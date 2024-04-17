Как выяснилось, уроженец одной из стран Средней Азии планировал теракт в Отрадном. Он был ликвидирован недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное, а в самой синагоге проходили оперативные мероприятия.