Как выяснилось, уроженец одной из стран Средней Азии планировал теракт в Отрадном. Он был ликвидирован недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное, а в самой синагоге проходили оперативные мероприятия.
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