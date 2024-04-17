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Уроженец одной из стран Средней Азии планировал теракт в Отрадном

Уроженец одной из стран Средней Азии планировал теракт в Отрадном

Как выяснилось, уроженец одной из стран Средней Азии планировал теракт в Отрадном. Он был ликвидирован недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России "Даркей Шалом" в столичном районе Отрадное, а в самой синагоге проходили оперативные мероприятия.

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