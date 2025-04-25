В ЯНАО с 16 мая откроется сезон весенней охоты на водоплавающих

На Ямале обозначили сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Десятидневка отстрела водоплавающих, глухарей, куропаток и серых ворон стартует 16 мая, сообщил департамент природных ресурсов ЯНАО «Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь, серую ворону в течение десяти календарных дней: в охотничьих угодьях, расположенных южнее 65° северной широты, — с 16 по 25 мая; <.