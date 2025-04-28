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Царьград

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Взрыв в Черкассах: воздушная тревога охватила семь областей Украины

Взрыв в Черкассах: воздушная тревога охватила семь областей Украины

Вблизи города Черкассы на Украине произошёл взрыв, после чего в регионе объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги также раздались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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