Взрыв в Черкассах: воздушная тревога охватила семь областей Украины

Вблизи города Черкассы на Украине произошёл взрыв, после чего в регионе объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги также раздались в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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