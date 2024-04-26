Эксперт "Спортмастера" Суханов посоветовал постепенно менять одежду для бега

Эксперт "Спортмастер PRO" Дмитрий Суханов в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, какую экипировку следует надевать любителям спорта для пробежек на улице в весеннее время года, когда солнечный день может резко смениться ветром с дождем.
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