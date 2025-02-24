⚡️Болеем за наших Сегодня в Калуге стартует межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига» среди команд юношей и девушек 2009-2010 г.
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⚡️Болеем за наших Сегодня в Калуге стартует межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига» среди команд юношей и девушек 2009-2010 г.