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Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber. Какие законы нарушил мессенджер?

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber. В Роскомнадзоре пояснили, что такая мера была принята из-за нарушения мессенджером требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

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