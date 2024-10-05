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Starlink положит конец временам нестабильному Wi-Fi в самолетах

Starlink положит конец временам нестабильному Wi-Fi в самолетах

ВЕЛЛИНГТОН (ИА Реалист). В ближайшем будущем на бортах новозеландских самолетов будет надежный и быстрый Wi-Fi№ Такое обещание дал генеральный директор новозеландской авиакомпании Air New Zealand Грег Форан, подчеркнув, что дни нестабильного или вообще отсутствующего Wi-Fi в самолетах сочтены.

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