Участники памятной акции с достоинством проехали по маршруту: пер.Казачий (Отделение Колледжа)- Титовский - Каргилл - Рабочая - Колледж.
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Участники памятной акции с достоинством проехали по маршруту: пер.Казачий (Отделение Колледжа)- Титовский - Каргилл - Рабочая - Колледж.