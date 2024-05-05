Все-таки останемся: Какие производители сигарет, передумали уходить из России Ирэн ОрлонскаяТенденция на российском рынке табачных изделий постепенно восстанавливается, и нет оснований полагать, что иностранные компании, выпускающие известные марки сигарет, покинут этот сектор.
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