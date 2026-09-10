Театр абсурда
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Театр абсурда

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Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Аргументы недели Очередное выступление политолога Михаила Бурды, начальника отдела миграционной политики института «Царьград», подняло крайне неудобную тему, которую в публичном поле предпочитают либо замалчивать, либо обсуждать исключительно в сухом контексте экономических показателей.

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vladstamp

«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.