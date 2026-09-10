Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Аргументы недели Очередное выступление политолога Михаила Бурды, начальника отдела миграционной политики института «Царьград», подняло крайне неудобную тему, которую в публичном поле предпочитают либо замалчивать, либо обсуждать исключительно в сухом контексте экономических показателей.
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«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
Некоторые не учат
Власти не хотят наводить порядок, хотят зарабатывать на мигрантах.