Джабаров объяснил, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно начинать переговоры с Россией по улаживанию военного конфликта, так как в таком случае на киевского лидера ополчится как его собственная политическая группировка, так и население страны.
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