БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 13 сентября, главное: ГрВ «Центр» выходит на оперативный простор и может ударить в спину группировке «Харкiв»

Сводки СВО, 13 сентября, главное: ГрВ «Центр» выходит на оперативный простор и может ударить в спину группировке «Харкiв»

1662-й день спецоперации. Драпатый перебрасывает войска в район Чернобыльской АЭС Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под полный контроль Веселое (ДНР).

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