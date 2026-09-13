1662-й день спецоперации. Драпатый перебрасывает войска в район Чернобыльской АЭС Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под полный контроль Веселое (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я люблю помогать...
- «Я люблю помогать...
- «Не будет Украины...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым