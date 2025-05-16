Благотворительный фонд «Металлург» увеличил расходы на треть

БФ «Металлург» в 2024 году направил на благотворительную деятельность более 1,5 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», благотворительный фонд «Металлург» опубликовал годовой отчет за 2024 год.
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