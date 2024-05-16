Си Цзиньпин: Китай и Россия защищают миропорядок с центральной ролью ООН

Россия и Китай защищают международную систему с центральной ролью ООН и основанный на международном праве миропорядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом и делегацией РФ в Пекине.
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