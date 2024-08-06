Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы приграничных районов Курской области, чем существенно затрудняют эвакуащию из-подщ обстрелов мирных жителей, сообщило 6 августа ТАСС со ссылкой на администрацию Суджанского района.
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