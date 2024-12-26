Жизнь, посвященная служению людям: в Оренбургской области почтили память Николая Сизинцева

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря, ФедералПресс. 26 декабря 2024 года Бугурусланский район Оренбургской области почтил 36-ю годовщину со дня кончины Николая Семеновича Сизинцева, выдающегося деятеля, чья жизнь неразрывно связана с историей края и всего СССР.