Так Путин сказал: «Опальное» научное направление свернули. Но ветер дуть не перестал

В «зеленой» энергетике Россия отстает от стран БРИКС, особенно от Китая. Это уже критично для нас или еще нет? Герман Галкин Фото: ТАСС/Александр Рюмин Кто бы что ни говорил, но альтернативная энергетика год за годом расширяет объемы выработки.