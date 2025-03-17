Пушков вычислил тайный расчет Европы по Украине и США

Пушков: Европа надеется на провал переговоров Трампа с Россией по Украине Европейские страны надеются, что американский лидер Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении боевых действий на Украине, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.