Пушков вычислил тайный расчет Европы по Украине и США

Пушков: Европа надеется на провал переговоров Трампа с Россией по Украине Европейские страны надеются, что американский лидер Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении боевых действий на Украине, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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