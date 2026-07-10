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Гущин о контракте с «Автомобилистом»: «По ходу прошедшего сезона думал о том, чтобы летом вернуться в Россию. Я из Екатеринбурга, всегда болел за клуб»

Нападающий Даниил Гущин высказался о подписании контракта с «Автомобилистом» на два года. Россиянин играл в Северной Америке с 2018-го и стал свободным агентом 1 июля, когда истек срок его соглашения с «Колорадо».

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