Петлюровцы бежали быстрее лани

Парад добровольцев в Киеве, Софийская площадь, сентябрь 1919 года Предыстория К концу марта 1919 года вся территория «Петлюрии» (так народ называл остатки Украинской народной республики – УНР) ограничивалась несколькими городами и местечками Подолии и Волыни.
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