В Крыму напомнили Кравчуку, кто именно строил Северо-Крымский канал и нес расходы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Строительство Северо-Крымского канала осуществлялось за счет средств союзного бюджета СССР, в реализации проекта принимали участие представители других союзных республик, а не только Украины, как утверждают в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Строительство Северо-Крымского канала осуществлялось за счет средств союзного бюджета СССР, в реализации проекта принимали участие представители других союзных республик, а не только Украины, как утверждают в Киеве.
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