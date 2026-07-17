Рязанскую область может накрыть "комариная буря"

О "комариной буре" пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Росприроднадзора. Нашествие насекомых ждет Московский регион - и, вероятно, от него не укрыться и соседней Рязанской области, где была такая же погода.
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