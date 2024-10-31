ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Основные работы по отделке церковного комплекса в Останкинском завершат до конца года

В районе Останкинский продолжается возведение церковного комплекса Успения Пресвятой Богородицы. Основные отделочные работы планируется завершить уже в текущем году, а полностью реализовать проект – ко Дню строителя, 10 августа 2025-го.

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