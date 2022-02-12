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Вяльбе о словах про бойкот норвежских СМИ: «Я не говорила, что должен извиниться король Норвегии. Репортеру просто нужен дешевый пиар»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опровергла слова эксперта-комментатора NRK Яна Петтера Салтведта о том, что она не будет общаться с норвежскими СМИ до тех пор, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд V.

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