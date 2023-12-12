Главе ведомства будет представлен доклад по доводам граждан, сообщивших о возможных нарушениях при строительстве миграционного центра в городе Подольске Московской области

В медиапространстве публикуется обращение жителей подмосковного Подольска, которые высказывают обеспокоенность строительством миграционного центра напротив детских и дошкольных учреждений, опасаясь возможных правонарушений со стороны его будущих обитателей.
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