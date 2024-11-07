Отсидевший в США 20 лет летчик Ярошенко рассказал о крупномасштабной охоте США на россиян

Американцы ведут крупномасштабную охоту за россиянами по надуманным причинам, заявил бывший летчик Константин Ярошенко, который был приговорен к 20 годам лишения свободы в связи с обвинениями США в контрабанде наркотиков.
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