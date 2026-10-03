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«Позорит страну»: президенту Австрии, оскорбившему Россию, посоветовали купить глобус

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов посоветовал президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, который допустил оскорбления в адрес России, купить себе глобус.

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