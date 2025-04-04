За год выросло число тяжких преступлений подростков-мигрантов0 глава СК

За год число совершенных особо тяжких преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 82%, что вызывает серьезное беспокойство, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 3 апреля в интервью ТАСС.
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