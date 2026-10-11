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Apple, по сообщениям СМИ, уменьшает заказы комплектующих для iPhone 18 Pro

Apple, по сообщениям СМИ, уменьшает заказы комплектующих для iPhone 18 Pro

Apple попросила некоторых поставщиков сократить выпуск компонентов для новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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