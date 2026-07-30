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Казанский охотник на фельдшеров просидит в колонии всего три месяца

Казанский охотник на фельдшеров просидит в колонии всего три месяца

"112" Житель Казани, который устроил настоящую охоту на медиков скорой помощи, выслушал приговор. Как считает следствие, Алексей Теленков вызывал врачей, талантливо имитируя по телефону сердечный приступ.

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