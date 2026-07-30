Казанский охотник на фельдшеров просидит в колонии всего три месяца

"112" Житель Казани, который устроил настоящую охоту на медиков скорой помощи, выслушал приговор. Как считает следствие, Алексей Теленков вызывал врачей, талантливо имитируя по телефону сердечный приступ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии