Театр абсурда

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Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

ИРИНА  АЛКСНИС Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась.

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